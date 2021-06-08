Владимир Кличко раздразнил фанатов мощным фото: они не могут дождаться его возвращения

Болельщики просят украинца возобновить боксерскую карьеру.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Владимир Кличко, чей возможный камбэк продолжают активно обсуждать, поделился с подписчиками в Instagram новой публикацией.

45-летняя легенда мирового бокса запоситил фото, на котором подтягивается на расположенной рядом деревянной лестнице и добавил мотивационную подпись.

"Проявите творческий подход! Вы можете тренироваться, чтобы оставаться в форме, повсюду - если хочешь достичь своих целей, тебе нужно работать ради этого и найти свой путь! Поэтому начни использовать окружающую среду как собственную площадку для фитнеса", - написал Владимир под своим снимком .

В комментариях болельщики призывают Кличко-младшего быстрее возобновить карьеру и расправиться с топами супертяжелого дивизиона.

"Пожалуйста, вернись чемпионом и побей их всех. Фьюри, Уайлдера и Джошуа. Ты можешь сделать это снова", "Ждем возвращения", "Готов бить рекорд Джорджа Формана", "Молодец, Володя! Будь всегда в форме", - написали фолловеры Владимира.

Ранее Кличко говорил, что может вернуться в ринг только ради того, чтобы превзойти рекорд легендарного американца Джорджа Формана.

Владимир отпраздновал свой 45-й день рождения 25 марта 2021 года. Форман завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в возрасте 45 лет и 9 месяцев. Таким образом, чтобы побить рекорд американца, украинцу нужно будет вернуться в ринг не раньше декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что легенда бокса Шеннон Бриггс объявил о бое с Владимиром Кличко, однако никаких деталей возможного поединка так и не появилось.

На профессиональном ринге Владимир провел 69 боев, одержал 64 победы (54 - досрочно) и потерпел 5 поражений. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе.

В 2017 году Кличко-младший завершил карьеру после поражения нокаутом от Энтони Джошуа. В конце 2020 года Владимира включили в Международный зал боксерской славы.

после поражения нокаутом от В конце 2020 года Владимира в Международный зал боксерской славы. В прошлом году стало известно, что украинец помогает с возвращением на ринг легендарному американцу Эвандеру Холифилду.

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