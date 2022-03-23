Владимир Кличко: Российская армия, российские сапоги, российская военная техника должны покинуть Украину немедленно

Известный боксер подчеркнул, что украинцы – это свободная нация.

Бывший чемпион мира Владимир Кличко, обороняющий Киев от российских оккупантов, поделился мнением о войне в Украине.

"Я не представляю ни одного ведомства, поэтому никакие структуры за мной не стоят. Я не политик, поэтому просто говорю вам, что думаю я и, возможно, большинство людей. Я согласен с позицией мэра Киева.

Российская армия, российские сапоги, российская военная техника должны покинуть Украину немедленно. Точка.

Наша территориальная целостность должна быть такой, какой ее зафиксировали, когда мы отказались от ядерного оружия в рамках соглашения с Россией, одной из подписавших договор.

Нужно вернуться в страну, которая была у нас до начала войны. Мы боролись с 2014 года, когда президент Янукович сбежал из страны в Россию. Мы боролись за ассоциацию с Европейским Союзом, европейские и демократические принципы.

Это решение приняли люди, проживающие в Украине. Мы приняли это решение, мы ждем этого. Мы боролись и будем бороться за это. Мы свободная нация, и мы будем решать, как хотим жить», – сказал Кличко в интервью Washington Post Live.

Ранее легендарный бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо обратился к Владимиру и Виталию Кличко, защищающим Украину на фоне российского вторжения.

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