Я имею в Рияде для отпущенной амбиции борьбы.



В бессмертной битве, что пустоша Россия будет started в Украине, с objective to make Ukraine disappear, as country and nation, reduce it to silence and the ashes.



Здесь мы, в мире на среду ночью будет… pic.twitter.com/mYWTvae3Jz