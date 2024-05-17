Владимир Кличко спрогнозировал победителя боя Усик – Фьюри за звание "абсолюта" (видео)

Эксчемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прибыл в саудовский Эр-Рияд, где состоится бой между чемпионом мира в хевивейте по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Кличко-младший в своих соцсетях опубликовал видео, в котором выразил уверенность в том, что его соотечественник победит британца. Также Владимир еще раз напомнил миру о войне, которая продолжается в Украине против российских оккупантов.

"Я здесь, в Эр-Рияде, ради боя за звание абсолютного чемпиона. В бессмысленной войне, которую путинская Россия развязала в Украине, с целью заставить Украину исчезнуть как страну и нацию, заставить ее умолкнуть, а затем превратить в пепел.

Вот и мы, мир в субботу вечером будет следить за Саудовской Аравией. Мы не молчим. Здесь талантливые боксеры, талантливые олимпийские спортсмены. Мы, украинцы, просто талантливая нация во всем, и точка.

Я здесь, чтобы сказать, что мы намерены обеспечить видимость и поддержку нашей страны. Это исторический бой для бокса. По его итогам будет коронован первый абсолютный чемпион в супертяжелом весе из Украины! Удачи Усику в эту субботу. Слава Украине!", – сказал Владимир.

Я имею в Рияде для отпущенной амбиции борьбы.



В бессмертной битве, что пустоша Россия будет started в Украине, с objective to make Ukraine disappear, as country and nation, reduce it to silence and the ashes.



Здесь мы, в мире на среду ночью будет… pic.twitter.com/mYWTvae3Jz — Klitschko (@Klitschko) May 17, 2024

Когда бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в саудовском Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его перенесли на другую дату.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Фьюри.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Ранее сообщалось, что легендарный Майк Тайсон сделал прогноз на бой Усик – Фьюри за звание "абсолюта".

Читайте также:

Сорвал битву взглядов: Фьюри демонстративно отказался смотреть в глаза Усику (видео)

Усик – Фьюри: где и когда смотреть бой за звание абсолютного чемпиона мира

Леннокс Льюис спрогнозировал победителя боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира