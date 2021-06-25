Владимир Кличко станет участником реалити-шоу: будет прятаться от полиции, военных и разведки

Владимир Кличко станет участником реалити-шоу: будет прятаться от полиции, военных и разведки

Экс-чемпион мира попробует себя в неожиданной роли.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко станет участником реалити-шоу Celebrity Hunted на немецком видеосервисе Prime Video DE.

В проекте также снимутся девять других известных личностей, среди которых: модель Стефани Гизингер, певица Ванесса Май, актер Аксель Штайн.

Согласно правилам шоу, участники в течение десяти дней должны будут прятаться от преследования полиции, военных и разведки. Герои проекта не имеют права покидать границу и нарушать закон.

Снимать участников шоу будут съемочные группы, которые будут прятаться от преследования вместе с ними.

На профессиональном ринге Владимир провел 69 боев, одержал 64 победы (54 - досрочно) и потерпел 5 поражений. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе.

В 2017 году Кличко-младший завершил карьеру после поражения нокаутом от Энтони Джошуа. В конце 2020 года Владимира включили в Международный зал боксерской славы.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Владимир Кличко раздразнил фанатов мощным фото.

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