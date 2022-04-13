Владимир Кличко: то, что армия РФ сделала в Украине - это то же, что и нацизм под руководством Гитлера

Владимир Кличко: то, что армия РФ сделала в Украине - это то же, что и нацизм под руководством Гитлера

Легендарный боксер считает, что вторжение России в Украину - это начало Третьей мировой войны.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко сравнил полномасштабную войну, которую Россия начала против Украины, с преступлениями нацистской Германии, возглавляемой Адольфом Гитлером.

"Я верю, что путинская Россия показала свое настоящее лицо и мир его увидел. Я по-прежнему не понимаю все эти переговоры с Путиным перед войной. Все предупреждения перед войной не помешали ему совершить то, что он совершил - военное преступление, геноцид.

Пропаганда о том, что в Украине есть нацизм и что проводится денацификация - это ложь. К сожалению, эта пропаганда отравляет людей в России. Эти солдаты едут в Украину, вероятно, частично веря в то, что мы нацисты. Но у нас президент с еврейскими корнями. То, что российская армия сделала в Украине, - это то же, что и нацизм под руководством Гитлера, или еще хуже.

Мы боремся, мир будет бороться. Если говорить о Третьей мировой войне, то, собственно, она идет, это ее начало. Все зашло слишком далеко", - сказал Кличко в интервью Yahoo Australia.

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