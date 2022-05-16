Владимир Кличко восхитился героизмом защитников "Азовстали": я горжусь ими

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко поддержал находящихся на заводе "Азовсталь" украинских военных.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе посвятил публикацию в Twitter защитникам Мариуполя, которые продолжают героически противостоять российским оккупантам на заблокированном заводе "Азовсталь".

"Я горжусь нашими храбрыми украинскими женщинами и мужчинами на "Азовстали", которые страдают и борются за свою жизнь, свои семьи, свой город Мариуполь, за свободу в Украине и европейские ценности", - написал Кличко.

Добавим, что Владимир Кличко с начала полномасштабного российского вторжения защищает родину в рядах киевской терробороны. Он активно поддерживает украинских воинов и регулярно обращается к мировому сообществу, рассказывая о страшных преступлениях оккупантов на территории нашей страны.

Недавно Владимир Кличко рассказал, может ли вернуться в бокс после завершения войны в Украине.

Ранее Руслана Лижичко и родные защитников "Азовстали" обратились к турецкому правительству.

Как сообщалось, на "Азовстале" около 600 раненых, 40 из них - в тяжелом состоянии .

Напомним, мальчик, растрогавший Украину своим дневником, остался в Мариуполе.

Бойцы Мариуполя: герой, сделавший фотографии раненых на заводе "Азовсталь"

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