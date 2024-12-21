Владимир Кличко встретился с Усиком и сделал прогноз на реванш против Фьюри (фото)

Легендарный украинский боксер верит, что его соотечественник во второй раз победит британца.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился прогнозом на грядущий бой-реванш между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

Легендарный украинский боксер убежден, что его соотечественник сможет во второй раз одолеть "Цыганского короля".

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"Это серьезный вызов – делать предсказание перед боем. Но я впервые увидел Александра за долгое время, и увидел, на каком позитиве он сейчас. Его энергетика безумна.

С такой энергией Усик переедет Тайсона Фьюри. Это мое желание и предсказание. Победит ли Усик нокаутом? Он уже почти сделал это в первом поединке", – сказал Кличко в комментарии Fight Hub TV.

Отметим, что Владимир лично прибыл в Эр-Рияд, чтобы поддержать Усика в бою с Фьюри. Накануне украинские боксеры встретились. Совместное фото Кличко-младший выложил у себя в Instagram.

Владимир Кличко и Александр Усик / Фото: instagram.com/klitschko

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

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В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

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Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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