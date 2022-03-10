Владимир Кличко записал эмоциональное видео после бомбардировки оккупантами роддома в Мариуполе

Легендарный боксер призвал мир немедленно остановить войну на Украине.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко записал мощное видеообращение к мировому сообществу после того, как российские оккупанты 9 марта нанесли циничный авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе.

"Мое сердце обливается кровью. Часто говорят, что первая жертва войны - это правда. Это действительно так. Как вы можете видеть в России. Но знаете что? Самое болезненное то, что жертвы - это дети! Дети гибнут сейчас! Посмотрите эти фотографии. Это конкретный и реальный результат так называемой путинской специальной операции. Когда он не убивает этих ангелов, он убивает их родителей, бабушек и дедушек, уничтожает их дома, школы.

Нападать на детей - значит нападать на жизнь. На саму цивилизацию. Если вы не хотите видеть эти фотографии, вы не должны отворачиваться. Вы должны остановить путинскую войну немедленно!", - сказал Кличко-младший.

Читайте также:

"Каждый украинец, включая меня с братом - мишени": Владимир Кличко попросил закрыть небо над Украиной

Рекордсмена сборной Украины Тимощука собрались лишить звания почетного гражданина в родном городе

"Они мне не верят": Алиев прекратил общаться с родителями, проживающими в России и верящими в пропаганду оккупантов