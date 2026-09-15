Денис Бойко и Владислав Кабаев

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Гостем нового выпуска подкаста на YouTube-канале Дениса Бойко стал полузащитник киевского "Динамо" Владислав Кабаев.

В откровенном разговоре футболист вспомнил свой переход в киевский клуб, рассказал о психологическом давлении во время работы с Мирчей Луческу, первый вызов в национальную сборную Украины и объяснил, чего, по его мнению, "Динамо" не хватило для выхода в основную стадию Лиги конференций.

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"Это детская мечта": как Кабаев оказался в "Динамо"

Для Владислава Кабаева переход в киевское "Динамо" стал исполнением мечты, которую он имел еще с детства. Футболист родился в Одессе и является воспитанником СДЮШОР "Черноморец". В 15 лет он подписал профессиональный контракт с родным клубом, а на взрослом уровне дебютировал в 2011 году за "Черноморец-2". Летом 2017 года Кабаев перешел в луганскую "Зарю", где провел пять сезонов, после чего в 2022 году присоединился к "Динамо".

По словам футболиста, именно возможность оказаться в киевском клубе была для него особенной, ведь давно мечтал играть за "Динамо".

"Я не понимал, что там происходит внутри команды, но отдавал себе отчет, какой это коллектив, какие там ребята. Киев, столица, команда, которая может показывать не очень хороший результат, но всегда будет в топе. Это была моя детская мечта. Если бы мне лет 15 назад сказали, что я буду играть за "Динамо", я бы не поверил, честно.

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Кабаев также вспомнил момент, когда узнал об интересе "Динамо".

"Мне позвонили по телефону и сказали, что со мной хочет поговорить Игорь Суркис. Ну, конечно, руки дрожат. Там был один вопрос: "Ты хочешь в "Динамо"?". Я даже не спрашивал об условиях — конечно, я хочу".

К киевскому клубу Кабаев присоединился летом 2022 года. В марте 2026 года "Динамо" продлило с ним контракт до 30 июня 2028 года.

"Мне не хватало диалога": о психологическом давлении Луческу

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Отдельно в разговоре Кабаев вспомнил период работы с Мирчей Луческу.

"Он где-то перед игрой, за два часа, мог сказать: "Когда ты уже забьешь этот гол?". Я и так понимал, что хочу забить, но не получалось. И когда это говорит такой человек, ты, конечно, начинаешь думать: "Ну реально, когда я уже забью?". И поэтому, наоборот, не получается".

По словам Кабаева, в тот период ему не хватало не столько футбольных подсказок, сколько открытого разговора с тренером.

"Мне не хватало человеческого диалога. Типа: "Влад, даже если у тебя не получается, я в тебя верю, я понимаю, что тебе нужно время". Я бы, возможно, и открылся ему и сказал: "У меня такие психологические проблемы, дайте мне время".

В то же время, футболист отмечает, что именно работа с Луческу помогла ему выйти на новый для себя уровень.

"Он мне показал, что я могу больше. Если бы не он, я бы, возможно, не пошел в психологию и остался бы на том уровне. А я начал работать. При нем я чувствовал, что "Динамо" — это сила, это мотор. И это сделало меня сильнее ментально на 100%".

После прихода Александра Шовковского, по словам Кабаева, ему удалось расслабиться и лучше понять свою роль в поле. Именно в сезоне-2024/25 полузащитник принял участие во всех 30 матчах "Динамо" в УПЛ, 25 раз выходил в стартовом составе и помог команде завоевать чемпионский титул.

"Попасть в сборную легче, чем там закрепиться": о дебюте за Украину

В 2024 году Кабаев получил первый вызов в национальную сборную Украины. Об этом футболист узнал довольно неожиданно — увидел свою фамилию в опубликованном списке игроков.

"Захожу в Instagram и вижу, что выставили список. Мне никто не звонил. Просто открываешь Instagram: "О, я вызван”. Супер, класс".

В то же время, сам футболист признается, что не смог полностью раскрыться в сборной и считает это собственной ответственностью.

"Я уже это говорил: попасть в сборную легче, чем там закрепиться. И у меня это на данный момент не получилось. Откровенно говорю, что здесь проблема не в тренере, не в футболистах, а была проблема во мне. Я это понимаю".

Кабаев также рассказал, что после первого вызова много анализировал свою игру и пытался понять, чего ему не хватает для возвращения в национальную команду.

"Больше психологическая была проблема": чего "Динамо" не хватило в еврокубках

Говоря о неудачном старте "Динамо" в еврокубках, Кабаев не согласился с мнением, что команде не хватало характера.

"Я думаю, здесь нам психологически чего-то не хватило. Мы, наверное, сами не верили".

Футболист также говорит о давлении, которое команда испытывает из-за ожиданий от "Динамо".

"Результата нет, критика, переезды. Мы приезжаем, от нас ждут, мы от себя ждем результата. Я, честно, самокритичен, меня это давит. Но я, конечно, верю и все для этого делаю, чтобы "Динамо" Киев более легко, более уверенно, более солидно выходило на футбольное поле".

Напомним, что интервью с Владиславом Кабаевым вышло на YouTube-канале проекта от 1+1 media, ведущим которого является экс-голкипер сборной Украины Денис Бойко. Здесь честные разговоры с творцами украинского спорта.

Новые выпуски выходят еженедельно на YouTube-канале Дениса Бойко.

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