Денис Бойко и Владислав Кулач

Реклама

В новом выпуске YouTube-шоу Дениса Бойко – известный украинский нападающий, воспитанник донецкого "Шахтера", экс-игрок киевского "Динамо", "Ворсклы" и "Зари", лучший бомбардир сезона-2020/21 Владислав Кулач.

Говорили о 10-летнем контракте с "Шахтером", сотрудничестве с "Ворсклой" и недоразумении в "Динамо".

Смотрите полный выпуск здесь или в проигрывателе ниже.

Реклама

"Шахтер": 10-летний контракт без игры за основную команду

Владислав Кулач начинал футбольную карьеру в академии "Шахтера", а в 16 лет уже выступал за "Шахтер-3" и академию U-17. Тогда же подписал контракт с клубом, в котором находился около 10 лет, но так и не сыграл ни одного матча за основную команду.

Первой арендой стал "Ильичевец" в сезоне-2013/14. Команда базировалась в Мариуполе, поэтому Кулач стал свидетелем попытки боевиков так называемой "ДНР" взять под контроль город.

"Я открываю окно, а там просто танки ездят. Мы тогда три дня не собирали команду, а потом продолжили тренироваться в Мариуполе, но играли в Запорожье"

Реклама

После этого футболист уехал в отпуск, а затем – в молодежную сборную. В Мариуполь больше не возвращался, а в родном Донецке последний раз был в 2014 году.

"Заря" и выход в еврокубки

В конце июня 2016 года Владислав Кулач стал игроком луганской "Зари" на условиях аренды сроком на один год. В составе луганской команды нападающий сыграл в еврокубках против "Манчестер Юнайтед" и "Фенербахче".

"Мы первую игру играли дома с "Фенербахче" и вели 1:0, но пропустили на 94-й минуте".

Реклама

Делится, что за время игры в клубе больше всего запомнился матч с "Манчестер Юнайтед", потому что после игры около 20 тысяч фанатов соперника аплодировали футболистам "Зари". В сезоне-2016/17 клуб занял третье место в Премьер-лиге Украины, но после Владислав перестал попадать в заявки на участие в турнирах.

Далее последовали трансферы в полтавскую "Ворсклу", "Александрию" и венгерский "Гонвед". Кулач поделился мотивом уехать играть за границу, особенностями отношения к футболу в Венгрии и рассказал, из-за чего пришлось закончить сотрудничество с "Гонведом" на месяц раньше.

Контракт с "Ворсклой"

Первый полноценный контракт после "Шахтера" Владислав Кулач подписал в 28 лет с "Ворсклой". Предложение получил от тренера Юрия Максимова и не колебался: разорвал соглашение с "Шахтером" и сразу перешел в полтавский клуб. В том же году, в сезоне-2020/21, Кулач стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

Реклама

"Мне говорили, что "Шахтер" думал вернуть меня после этого, но я не верю"

Вместе с "Ворсклой" футболист провел ряд успешных матчей, в том числе игру с азербайджанским "Карабахом". Владислав Кулач делится, что больше всего ценил атмосферу в команде и взаимодействие игроков с тренерским штабом.

В то же время действия руководства клуба не всегда вызывали одобрение, особенно в конце сотрудничества летом 2021 года:

"Мы вылетели из еврокубков. У многих ребят был контракт, но руководство решило всех убрать. Если футболисты хотели остаться – предлагали в пять раз ниже зарплату. Все, что мы достигали с этим клубом, просто забывается"

Реклама

"Когда мы уже ехали подписывать контракт, условия изменились в низшую сторону": "Динамо"

Переход Владислава Кулача в киевское "Динамо" инициировал главный тренер команды Мирча Луческу. В мае 2021 года с футболистом согласовали условия сотрудничества, однако контракт так и не подписали. Впоследствии "Динамо" начало готовиться к сезону без участия Кулача.

"Здесь в "Динамо" уже сборы, медосмотр, а я еще дома. Потом Луческу говорит: "Поедешь на сборы, там и подпишем"

Киевский клуб с подписанием соглашения затягивал: контракт был подписан уже после проведения сборов. В этот период у футболиста было два предложения контрактов от клубов из Индии и Бангладеша, однако решил играть в "Динамо".

Реклама

"Многие писали, что я побежал за деньгами в "Динамо", хоть там (за рубежом) давали где-то вдвое больше"

Правда, в желанном клубе не все было хорошо: Владислав Кулач получил травму, а впоследствии, несмотря на забитый за "Динамо" гол, прекратил попадать в заявки.

"Я каждый день пил обезболивающие, хотел что-то доказать. А потом приезжали к нам люди из другой команды, они играли, а я не выходил. Это уже край был"

Также футболист рассказал о разговоре с Луческу и решении расторгнуть контракт с "Динамо", предложение из Австралии и почему оно не реализовалось и о чем сожалеет за период сотрудничества с "Динамо".

Реклама

Перспективы в футболе

Сейчас Владислав Кулач продолжает игровую карьеру и в то же время учится на тренера.

"В последнее время много травм. Хочется, чтобы после окончания карьеры я не просто сидел, а сразу был готов"

В настоящее время Кулач выступает за "Черноморец" и играет в Первой лиге. В подкасте футболист рассказал о матче против "Буковины", работе с тренерами в разных клубах, особенностях Первой лиги и перспективах выхода "Черноморца" в еврокубки.

Реклама

Напомним, что интервью с футболистом вышло на YouTube-канале проекта от 1+1 media, ведущим которого является экс-голкипер сборной Украины Денис Бойко. Здесь – честные разговоры с создателями украинского спорта.