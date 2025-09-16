Владислав Лупашко в подкасте Дениса Бойко: про поиск себя в футболе и пост главного тренера "Карпат"

Денис Бойко и Владислав Лупашко

В новом выпуске YouTube-шоу Дениса Бойко экс-игрок украинских клубов и действующий тренер львовских "Карпат" Владислав Лупашко дал интервью. Владислав рассказал о карьере полузащитника в "Оболони", "Зирке" и "Ингульце" и переквалификацию в футбольного тренера.

Смотрите полный выпуск здесь или в проигрывателе ниже.

"Если не будет футбола, то я не знаю, что вообще делать в этом мире": Владислав Лупашко о старте футбольной карьеры

Первый футбольный матч Владислав Лупашко сыграл в 18 лет, дебютировав на профессиональном уровне в дубле "Борисфена". До дебюта Владислав учился в ДЮСШ в Белгороде-Днестровском и играл в Детско-юношеской футбольной лиге Украины за УФК.

"Я мог бы сыграть раньше, но как произошло, так произошло. Раньше, 20 лет назад, дебютировать в Премьер-лиге было гораздо труднее, конкуренция была больше, чем сейчас. Нужно было очень много пройти, чтобы получить этот шанс. Если ты туда добрался, то ты был бойцом".

Сезон-2004/05 Владислав провел в "Борисфене", где играл за дублеров, а за главную команду провел два матча в последних турах Высшей лиги.

"Думаю, это вошло в историю": о карьерных шагах Владислава Лупашко

Позже Владислав перешел во "Львов", где дебютировал 28 февраля 2009 года. По итогам сезона команда покинула высший дивизион, Лупашко сыграл 13 матчей.

"Город разделялся тогда, этот матч стал кульминацией сезона. Очень классная команда была, болельщики, насколько они не любили "Львов", а любили "Карпаты", но очень хотели, чтобы ФК "Львов" остался. После игры они скандировали очень плохие вещи в адрес Дыминского. Помню, нам было очень грустно из-за того, что не забили пенальти".

Период в "Оболони" Владислав называет одним из лучших в своей карьере футболиста. За "пивоваров" он начал играть летом 2010-го и выступал до конца 2012 года, пока команда не снялась с соревнований. После киевского клуба Лупашко подписал контракт с перволиговой "Буковиной", но быстро перешел на правах свободного агента в "Ильичевец".

В январе 2015 года подписал контракт с "Зиркой", а в сезоне-2015/16 команда стала чемпионом Первой лиги Украины. Владислав стал основным игроком и вице-капитаном команды, но постепенно потерял место в основе и в 2017 году покинул клуб.

В том же году он подписал контракт с "Ингульцом", где провел пять сезонов. В начале 2022 года Владислав завершил профессиональную карьеру футболиста, но остался в команде.

От полузащитника к тренеру: почему Лупашко сменил роль

Карьера Лупашко, как игрока, завершилась в 2022 году, но он остался в команде "Ингульца", перейдя работать в тренерский штаб Сергея Лавриненко.

"Когда играл, я хотел быть тренером. Я очень страдал от того, что не могу реализовать на футбольном поле то, как я вижу футбол. Меня это очень триггерило, я иногда ненавидел себя как игрока".

Еще будучи профессиональным футболистом, Владислав размышлял о том, что будет после завершения карьеры. Он изучал спортивную психологию в Барселоне, менеджмент и маркетинг, учился на футбольного скаута и аналитика, получил лицензию тренера. Изучал все, чтобы понять, чем хочет заниматься дальше. В феврале 2021 года Владислав получил серьезную травму во время тренировочного сбора, вскоре после этого ему предложили стать ассистентом тренера.

"Когда я стал ассистентом, я понял, что не хочу быть тренером. Ассистент и главный тренер – это совершенно разные вещи, роль ассистента для меня была очень тяжелая. Не могу сказать, что главный тренер важнее ассистента, это точно не так. Многие ассистенты выполняют огромный объем работы, выполняют ее качественно, нельзя сказать, что все вокруг главного тренера".

Мнение о тренерской карьере изменилось тогда, когда появилась возможность попробовать себя в этой роли.

"Нужно работать и отдаваться тому делу, которым ты занимаешься": Лупашко о кресле тренера "Карпат"

Работая тренером "Ингульца", в сезоне-2023/24 команда завоевала чемпионство в Первой лиге и вышла в УПЛ. Решение покинуть клуб с Кировоградщины Владислав принимал не один, это было общее желание тренерского штаба, которым он занимался в "Ингульце".

"Мне трудно было принимать решение уйти из "Ингульца" из-за этих игровых моментов, потому что я понимал, что мы будем делать интересные вещи, будем выделяться на фоне других команд. И мне очень этого хотелось, но я понимал перспективы".

В начале июня 2024 года Лупашко был назначен старшим тренером юношеской команды "Карпат", а уже в июле он стал главным тренером взрослой команды львовян. Сегодня у "зелено-белых" очень большая аудитория и приверженность к клубу.

"Я сразу сказал, что если мы придем в "Карпаты", то получим давление большого клуба. И если мы хотим прийти к чему-то большому, то нам нужно идти сюда, потому что в других командах не будет такого и мы не будем готовы".

Напомним, что интервью с Владиславом Лупашко вышло на YouTube-канале нового проекта от 1+1 media, ведущим которого стал Денис Бойко – экс-голкипер "Динамо", "Днепра" и сборной Украины. Это площадка для глубоких разговоров с людьми, творящими историю украинского спорта.