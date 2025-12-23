Денис Бойко и Владислав Ващук

В новом выпуске YouTube-шоу Дениса Бойко – интервью с легендарным защитником, многократным чемпионом Украины с киевским "Динамо" и военнослужащим Владиславом Ващуком. Говорили о "Динамо" Лобановского, трансферах в одесский "Черноморец" и "Волынь" и военной службе.

Смотрите полный выпуск здесь или в проигрывателе ниже.

Основной состав "Динамо" в 18 лет: начало профессионального пути

Владислав Ващук рос в футбольной среде и с детства мечтал поступить в футбольную академию. Сначала поступить в ДЮСШ СКА ему не разрешили из-за малого возраста, однако впоследствии юный футболист все же начал обучение и выступал за эту школу в 7 класс. Затем СКА расформировали и Ващук перешел в ДЮСШ "Динамо" (Киев).

В 1992 году была сформирована вторая резервная команда "Динамо-3" для игроков 1975 года, в ее состав попал и Владислав Ващук. Предполагает, что созданию команды помог тренер Виктор Король.

"Он говорил, что год классный, но не все подходят под "Динамо-2"

Впоследствии, в сезоне 1992-1993, Ващук играл в "Динамо-2", а уже в 18 лет попал в состав основной команды. Первую игру за нее провел в сентябре 1993 года против "Буковины". Делится, что тогда его вызвали изо дня в день.

"Я уже жизнь мечтал, а она получилась внезапно и эмоционально"

Также футболист рассказал об отношении команды и отношении первого тренера Михаила Фоменко к молодому игроку, игре с Александром Головко, конкуренции с "Днепром" и "Шахтером".

"Раскрыл во мне футболиста, который должен играть на высоком уровне" – о "Динамо" Лобановского

В 1996 году Валерий Лобановский в третий раз возглавил команду "Динамо". Именно с его тренерством связывают лучшие времена футбольного клуба. Ващук вспоминает, что Лобановский никогда не кричал, не унижал игроков, объяснял ошибки каждому, но давал большую нагрузку.

"Он раскрыл ребят без претензий, что никто не умеет играть. Они поверили в себя. Он верил в человека, давал шанс, поэтому каждый находил свою мотивацию"

Также Владислав Ващук рассказал о тогдашнем втором тренере Анатолии Пузаче, который сбалансировал подход Лобановского и давал команде возможность отдохнуть во время тренировок хотя бы 20 секунд. Кроме того, игрокам меняли роли.

"У нас не было сомнения. Он (Лобановский) его убирал, готовил нас к игре с более сильными командами. Учил, что мы должны навязать свою игру"

Футболист делится и веселой историей, когда по его инициативе вся команда побрилась налысо, воспоминаниями о золотом сезоне 1998-1999 и размеры стадиона "Динамо" в то время.

"Мы ехали выигрывать каждый матч"

Трансферы: одесский "Черноморец" и "Волынь"

В сезоне 2004-2005 Владислав Ващук играл за одесский "Черноморец". Делится, что у него был невыгодный в финансовом плане контракт, но значительные бонусы в случае победы: 3000 долларов за успешную игру против другого клуба, 1000 долларов – за ничью.

"Я всех настраивал: ребята, у вас зарплата есть, у меня нет – надо выиграть. И там с испуга мы заняли третье место в Высшей Лиге в сезоне 2005-2006"

Во время Кубка Лобановского в 2005 году футболист был вызван в сборную Украины. В том же году Ващук вернулся в киевское "Динамо", где отыграл еще три сезона и провел более 50 матчей.

"Черноморец хотел, чтобы "Динамо" заплатило им за игрока. Я говорю: "А почему вы со мной контракт не подписывали?"

Поклонники "Динамо" не восприняли возвращение игрока, ведь до этого у Владислава Ващука были контракты с "Черноморцем" и "Спартаком".

"Я не думал завершать карьеру"

В 2008-м главным тренером киевского "Динамо" стал Юрий Семин. Бывший защитник клуба вспоминает, что понял, что продолжать сотрудничество с ним не планируют.

"Тренер меня выпускал на 2-3 минуты в конце игры и делал все, чтобы со мной не продлевали контракт"

В том же году футболист присоединился к ФК "Львов", где получил капитанскую повязку. Но через полгода у команды начались финансовые проблемы и новые условия Ващука не удовлетворили. Он вернулся в "Черноморец", а впоследствии подписал контракт с "Волынью".

"Я бы еще играл, но чувствовал, что никому не нужен. Еще со времени, когда было 30 лет, говорили "старик, старый, старый"

После завершения карьеры в 2012 году Владислав Ващук стал советником в донецком "Металлурге".

Личное: роль военнослужащего

В мае 2023 года Владислав Ващук поступил в "Гвардию наступления", сначала работал на эвакуациях, а сейчас – старшим офицером отделения реабилитации. Главной целью нынешней работы бывшего футболиста является облегчение реабилитации для военнослужащих. В частности, организация турниров, билетов на футбольные матчи или бассейн. Делится, что даже после смены профессии не покидает спорт.

"Футбол из себя не выкинешь. Когда были эвакуации, он меня спасал"

Напомним, что интервью с Владиславом Ващуком вышло на YouTube-канале проекта от 1+1 media, ведущим которого является экс-голкипер сборной Украины Денис Бойко. В подкастах – глубокие разговоры с теми, кто творит историю украинского спорта.