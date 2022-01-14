Власти Австралии повторно аннулировали визу лучшего теннисиста планеты Джоковича

Серб в ближайшее время должен покинуть страну.

Правительство Австралии во второй раз аннулировало визу первой ракетки мира Новака Джоковича.

Как сообщает издание The Age, соответствующее решение принял министр иммиграции страны Алекс Хоук. По словам чиновника, причиной являются медицинские основания. Также он подчеркнул, что аннулирование визы Джоковича отвечает общественным интересам.

Сообщается, что юристы серба собираются оспорить решение. Теперь Новаку грозит запрет на въезд в Австралию сроком на три года.

Скандал с Джоковичем в Австралии: что случилось

Джокович был задержан по прибытии в Мельбурн на Australian Open из-за отсутствия прививки от коронавируса, которая обязательна для въезда в страну.

Перед этим Новака согласились пустить в Австралию без прививки, поскольку он пообещал предоставить доказательства того, что его нельзя вакцинировать. Это вызвало волну возмущения в Австралии.

Сербскому теннисисту аннулировали визу в Австралию и держали в иммиграционном изоляторе. Джоковича пытались депортировать из страны, однако он выиграл суд и готовился сыграть на Australian Open-2022, однако его австралийскую визу аннулировали повторно.

Сообщалось, что серба заподозрили в подделке теста на коронавирус. По данным немецкого журнала Der Spiegel, Джокович сдал положительный тест на коронавирус 16 декабря, но его результаты были внесены в сербскую базу с задержкой в 10 дней. Это может указывать на то, что тест сфальсифицирован.

Интересно, что положительный тест Новака зарегистрирован в системе под номером 7371999, а отрицательный - 7320919. Идентификационные номера присваиваются последовательно. Отсюда следует, что тест, который якобы был сдан ранее, был введен в электронную систему позже.

В то же время Джокович сразу после 16 декабря, когда должен был находиться на самоизоляции, участвовал в разных активностях. На этот факт ранее обращали внимание СМИ. Все это подвергает сомнению, что серб действительно сдал положительный тест 16 декабря.

Australian Open-2022 продлится в Мельбурне с 17 по 30 января.

Джокович - действующий и девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии.

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