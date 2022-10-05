Влетел головой в бетонную стену: в Германии футболист получил жуткую травму (видео)

Поединок четвертого дивизиона чемпионата Германии между "Хемницером" и клубом "Хэми Лейпциг" запомнился жуткой травмой нападающего гостей Дениса Япеля.

Футболист отчаянно пытался догнать мяч у углового флажка, но погодные условия и мокрый газон сыграли с ним злую шутку. 24-летний нападающий не сумел вовремя остановиться и сильно ударился головой о бетонную стену, после чего упал.

Видео этого очень неприятного эпизода быстро разлетелось соцсетями.

Денис Japel пострадал один из самых мощных резиденций we've seen v long time po brutal collision with wall pic.twitter.com/1yiaFXDRlC — Sporty End (@Its_a_Goal_) October 3, 2022

Япель смог самостоятельно подняться на ноги, но сразу же был заменен и доставлен в больницу. К счастью, серьезной травмы удалось избежать. Ожидается, что он вернется к тренировкам уже через неделю.

Добавим, что партнеры поддержали Дениса хорошим результатом. "Хэми Лейпциг" вырвал минимальную победу на 80-й минуте.

Читайте также:

"Нет у нас никаких проблем, кроме этого черта старого": футболистка сборной России "разнесла" Путина

Не сдержал слез: звездный аргентинский футболист эмоционально анонсировал завершение карьеры (видео)

"Хотит скупить акции Tesla по дешевке": украинские спортсмены отреагировали на скандальные заявления Илона Маска