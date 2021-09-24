Влетели в копеечку: "Динамо" наказали за зверское нападение ультрас на болельщиков

Влетели в копеечку: "Динамо" наказали за зверское нападение ультрас на болельщиков

Киевский клуб должен заплатить немалый штраф и закрыть сектора ультрас на ближайшие два поединка УПЛ.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение по поводу скандального инцидента, который произошел во время матча 8-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и "Александрией". Ультрас "бело-синих" напали на мирных фанатов на трибунах и избили их до крови.

Как сообщает официальный сайт УАФ, за "неподобающее поведение болельщиков" столичный клуб был оштрафован на 500 тысяч гривен. Кроме того, "Динамо" проведет следующие два домашних матча УПЛ с частично закрытыми секторами (41 и 43), где обычно размещаются члены ультрас.

Также "Динамо" наказано одним матчем без зрителей условно - испытательный срок до конца сезона-2021/22.

"Динамо" обыграло "Александрию" со счетом 1:0.

"Александрию" со счетом 1:0. "Бело-синие" с 22 очками сохраняют лидерство в турнирной таблице УПЛ, опережая "Шахтер" на 3 балла.

После матча главный тренер киевлян Мирча Луческу запретил своим подопечным подходить к ультрас и благодарить их за поддержку из-за их нападения на обычных болельщиков, которые обратились к ним с просьбой не жечь файеры на стадионе.

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