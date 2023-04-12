"Влюбился в свою команду": тренер "Баварии" странно отреагировал на разгром от "Манчестер Сити"

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель дал неожиданный комментарий после разгромного поражения его команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Английский клуб на собственном поле разбил "Баварию" со счетом 3:0, сделав серьезную заявку на выход в полуфинал.

Однако наставник мюнхенцев все равно нашел позитив в игре своих подопечных. По его мнению, "Бавария" не заслуживала проиграть с таким счетом.

"Я считаю, что мы заслужили по крайней мере один гол. Я бы вернул один или два гола, которые забили нам, потому что это многовато. Думаю, нашим игрокам немного не хватило уверенности и формы.

Конечно, результат для нас горький. Сегодня я даже чуть-чуть влюбился в свою команду, в то, как она играла. Как бы странно это не звучало, но это было очень весело", – приводит слова Тухеля BBC.

В свою очередь, коуч "горожан" Хосеп Гвардиола довольно скромно прокомментировал успех своей команды. Испанский специалист не спешит преждевременно радоваться, ведь впереди еще ответный матч.

"Бавария" – сильная команда. В течение 60 минут это была напряженная игра. Во многом они были лучше нас. Но после 65-й минуты мы забили во второй раз – это очень помогло. Внесли несколько изменений и стали более эффективно прессинговать.

Я прожил в Мюнхене три года. Мне знаком менталитет "Баварии" и качество, которым они обладают. Нам еще предстоит провести сильный ответный матч", – сказал Гвардиола.

Ответный матч между "Баварией" и "Манчестер Сити" состоится в среду, 19 апреля, на "Альянц Арене" в Мюнхене.

Победитель пары "Манчестер Сити" – "Бавария" в полуфинале Лиги чемпионов сразится с сильнейшим в противостоянии между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси".

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