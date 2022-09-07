"Вмешалась жизнь": титулованная немецкая биатлонистка неожиданно объявила о завершении карьеры

Об этом 35-летняя спортсменка объявила на своей странице в Instagram.

Хильдебранд призналась, что собиралась выступать еще один сезон и планировала принять участие в домашнем чемпионате мира-2023 в Оберхофе, однако из-за беременности решила попрощаться с биатлоном раньше.

"У меня была мечта, у меня была цель, у меня был план на пути к чемпионату мира по биатлону в Оберхофе. Но вмешалась жизнь. Теперь я с нетерпением жду новых задач, которые ждут меня в роли матери в следующем году", - написала Франциска.

За свою карьеру Хильдебранд дважды становилась чемпионкой мира в женской эстафете (2015, 2017). В общей сложности на ее счету четыре медали мировых первенств: все - в эстафетах.

Франциска одержала 14 побед и всего 30 медалей на этапах Кубка мира, среди них девять личных наград (2-4-3).

Хильдебранд участвовала в двух Олимпийских играх (2014, 2018). Лучший личный результат - девятое место в индивидуальной гонке в Пхенчхане-2018.

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