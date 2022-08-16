"Вместе к победе": боксерскую перчатку с автографом Усика выставили на аукцион (фото)

Боксерская перчатка с автографом Александра Усика станет одним из лотов благотворительного аукциона "Вместе к победе".

В Кропивницком на благотворительный аукцион, который проведут в Музее искусств для помощи ВСУ, была выставлена сувенирная боксерская перчатка с автографом Александра Усика.

Об этом сообщил владелец лота, председатель Кировоградского областного совета Сергей Шульга в Facebook.

Ему такой презент боксер сделал в 2021 году во время соревнований по боксу памяти заслуженного тренера Украины Виктора Зверева. Все вырученные деньги пойдут на нужды украинских бойцов.

facebook.com/ShulhaSerhii/

"На этой неделе Музей искусств устраивает благотворительный аукцион "Вместе к победе". Выставляю лот от себя – сувенирную боксерскую перчатку с автографом чемпиона мира Александра Усика. Все средства, вырученные на аукционе, организаторы направят на нужды защитников", — отметил Шульга.

В субботу, 20 августа, Усик проведет реванш против Джошуа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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