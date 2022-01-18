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Вместе ковали победу в Лиге чемпионов: названы лучший вратарь и тренер 2021 года по версии ФИФА

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Вместе ковали победу в Лиге чемпионов: названы лучший вратарь и тренер 2021 года по версии ФИФА

Associated Press

Победителей в аналогичных номинациях назвали и женщины.

В понедельник, 17 января, в Цюрихе состоялась церемония ФИФА — The Best FIFA Football Awards 2021.

Так, на нем среди ряда наград определили лучшего голкипера и тренера по итогам 2021 года.

Итак, победителем номинации среди вратарей стал Эдуар Менди из лондонского "Челси". В этой награде 29-летний сенегалец опередил Джанлуиджи Доннаруму (Италия, ПСЖ) и Мануэля Нойера (Германия, "Бавария").

  • Менди выступает за Челси с 2020 года, куда перешел из французского "Ренна". В прошлом году сенегалец в составе лондонского клуба выиграл Лигу чемпионов;

  • 29-летний Менди в этом сезоне провел 26 матчей во всех турнирах за "синих", пропустив 18 голов и 12 игр завершил "на ноль";

  • Аналогичную награду вручали и в женском футболе. Там победителем стала Кристиан Эндлер (Чили, ПСЖ/"Лион").

Что касается лучшего тренера, то им стал наставник "Челси" — Томас Тухель. 48-летний немец по итогам 2021 года привел "синих" к победам в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Тухель опередил Хосепа Гвардиолу ("Манчестер Сити") и Роберто Манчини (Италия).

© Associated Press
Associated Press
  • Аналогичную награду у женщин получила Эмма Хейз, возглавляющая все тот же "Челси".

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