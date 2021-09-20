Вместе с Монфисом: Свитолина в элегантном наряде сходила на футбол в Париже

Вместе с Монфисом: Свитолина в элегантном наряде сходила на футбол в Париже

Звездная пара даже в выходной не осталась в стороне от спорта.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж французский теннисист Гаэль Монфис посетили матч матч 6-го тура Лиги 1 между ПСЖ и "Лионом".

27-летняя уроженка Одессы опубликовала в Instagram несколько кадров, сделанных на трибунах "Парк де Пренс" во время поединка. На фото теннисистка предстала в элегантном платье.

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

Матч между ПСЖ и "Лионом" завершился победой первой команды со счетом 2:1.

Во время поединка случился напряженный момент между звездным форвардом парижан Лионелем Месси и наставником его команды Маурисио Почеттино, когда футболист отказался пожать тренеру руку.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Монфис красиво поздравил Свитолину с днем рождения.

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