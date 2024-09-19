Вместо экс-тренера "Шахтера": клуб Роналду получил нового наставника

"Аль-Наср" возглавил Стефано Пиоли, до этого работавший с "Миланом".

Саудовский "Аль-Наср" португальского форварда Криштиану Роналду назначил Стефано Пиоли на пост главного тренера.

Об этом сообщила пресс-служба "Аль-Насра".

Контракт с 58-летним итальянским специалистом подписан на два года с возможностью продления еще на один сезон.

По неофициальной информации, зарплата Пиоли составит 12 миллионов евро в год.

На посту наставника саудовского клуба Пиоли заменил португальца Луиша Каштру, который возглавлял "Аль-Наср" с лета 2023 года.

К слову, с 2019 по 2021 год Каштра работал главным тренером донецкого "Шахтера". Вместе с "горняками" он выиграл чемпионат Украины в сезоне-2019/20.

В прошлом сезоне "Аль-Наср" занял второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Подопечные Каштру отстали от победителя первенства "Аль-Хиляля" на 14 очков.

В нынешней кампании саудовской лиги клуб Роналду находится на 7-й позиции с 5 очками после трех туров.

Читайте также:

Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного раунда

"Рома" назначила нового главного тренера: кто будет работать с Довбиком

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей первого тура