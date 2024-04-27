Вместо Клоппа: стало известно, кто станет новым главным тренером "Ливерпуля"

Следующим главным тренером "Ливерпуля" станет нынешний наставник "Фейеноорда" Арне Слот.

Авторитетный журналист на инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 45-летний нидерландский специалист заменит Юргена Клоппа на посту коуча "красных" после окончания текущего сезона.

Отмечается, что клубы уже согласовали сумму компенсации. "Фейеноорд" получит от 13 до 15 миллионов евро. Таким образом, Слот станет самым дорогим нидерландским тренером в истории.

Также сообщается, что "Ливерпуль" уже договорился с Арне об условиях личного контракта.

Добавим, что Клопп еще в конце января объявил, что покинет "Ливерпуль" после завершения сезона-2023/24. Одним из претендентов на пост наставника "мерсисайдцев" был главный тренер лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим, однако английский клуб остановился на кандидатуре Слота.

Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. За это время он вместе с "мерсисайдцами" выиграл 8 трофеев – Лигу чемпионов, АПЛ, Клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги (дважды), Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии.

Слот тренирует "Фейеноорд" с 2021 года, когда пришел в роттердамский клуб после своей работы в АЗ. Во главе "Фейеноорда" он стал чемпионом Нидерландов в сезоне-2022/23, а в кампании-2023/24 выиграл Кубок Нидерландов.

За четыре тура до конца "Ливерпуль" занимает третье место в АПЛ. Команда Клоппа на три балла отстает от "Арсенала" и на два – от "Манчестер Сити", который имеет матч в запасе.

"Фейеноорд" за три тура до завершения гарантировал себе "серебро" чемпионата Нидерландов и выход в групповой этап Лиги чемпионов. Роттердамцы уступают 9 баллов ПСВ.

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