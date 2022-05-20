Вместо символа России: стадион "Десны" хотят назвать в честь погибшего фаната черниговского клуба

Черниговский стадион имени Юрия Гагарина, разбомблённый российской армией, не будет носить имя советского космонавта, которого считают символом РФ.

Сейчас продолжаются обсуждения возможного переименования стадиона.

Об этом сообщается на официальном сайте "Десны".

Как вариант, рассматривают назвать арену в честь Андрея "Шерифа" Козаченко — фаната "сиверян", погибшего в феврале 2022 года, защищая город от российских захватчиков.

Инициативу поддержал бывший футболист черниговского клуба, а ныне тренер СДЮШОР "Десна" Владимир Мацута.

"Хотя и говорят, что герои не умирают, но парень отдал свою жизнь за Украину и Чернигов. Поэтому, безусловно, поддержу такое переименование", — сказал Мацута.

Напомним, что в воскресенье, 15 мая, в боях за Харьковщину погиб вице-чемпион Европы и чемпион Украины по спортивному ориентированию.

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