Вместо травмированных Бущана и Шапаренко: в сборную Украины довызвали трех футболистов

В связи с повреждением вратаря киевского "Динамо" Георгия Бущана и ужасной травмой полузащитника "бело-синих" Николая Шапаренко, в лагерь национальной команды были довызваны три игрока.

Это два голкипера - Анатолий Трубин из "Шахтера" и Евгений Волынец из "Колоса". Также наставник сборной Украины перевел из резервного в основной список вызванных исполнителей полузащитника французского "Бордо" Даниила Игнатенко, сообщает официальный сайт УАФ.

Национальная команда начнет свой сбор 16 сентября в Варшаве. После этого Украина проведет три поединка Лиги наций. "Сине-желтые" сыграют с Шотландией 21-го и 27 сентября и с Арменией - 24-го.

По итогам четырех туров сборная Украины лидирует в квартете с 7 очками. В своем стартовом матче Лиги наций-2022/23 "сине-желтые" минимально одолели Ирландию (1:0) , после чего коллектив Петракова в Польше разбил Армению (3:0) и свел в ничью игру с ирландцами (1:1) ;

, после чего коллектив Петракова в Польше и ; После Украины в таблице идут Шотландия (6 очков), Ирландия (4) и Армения (3). Отметим, что украинцы и шотландцы провели на одну игру меньше.

Добавим, что именно шотландцев выбила сборная Украины в плей-офф отбора к Чемпионату мира-2022 (3:1). Впрочем, на мировом первенстве команда Петракова не сыграет, ведь в финале квалификации она уступила Уэльсу (0:1).

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