Вне конкуренции: Ребров в четвертый раз подряд признан лучшим тренером месяца в ОАЭ

Вне конкуренции: Ребров в четвертый раз подряд признан лучшим тренером месяца в ОАЭ

Под его руководством команда одержала две победы.

Украинский тренер " Аль-Айна " Сергей Ребров признан лучшим тренером чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по итогам ноября.

Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба.

В прошлом месяце команда под руководством Реброва одержала две победы – победила дома "Аль-Дафру" (1:0), а также разгромила на выезде "Аль-Джазиру" (5:1).

Как следствие, после десяти сыгранных туров "Аль-Айн" Реброва лидирует в чемпионате ОАЭ, набрав 24 очка. Ближайшего преследователя, которым является Аль-Вахду, команда украинца опережает на четыре балла.

Отметим, что Ребров получил эту награду уже четвертый месяц подряд. 47-летний украинец также признавался лучшим тренером лиги в августе, сентябре и октябре.

Ребров возглавил клуб из Эмиратов летом этого года. До этого он работал с венгерским "Ференцварошем". Под руководством украинца "Фради" выиграли три чемпионата страны и впервые за долгие годы пробились в групповой раунд Лиги чемпионов.

Ранее Ребров также возглавлял киевское "Динамо" , с которым за три года выиграл пять трофеев.

с которым за три года выиграл пять трофеев. Ожидалось, что Ребров заменит Андрея Шевченко в должности главного тренера сборной Украины, однако, по информации СМИ, ему не удалось расторгнуть контракт с "Аль-Айном".

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