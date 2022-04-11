Вне конкуренции: Ребров в седьмой раз подряд признан лучшим тренером месяца в ОАЭ

Вне конкуренции: Ребров в седьмой раз подряд признан лучшим тренером месяца в ОАЭ

Команда украинского специалиста уверенно лидирует в местном чемпионате.

Украинский наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров признан лучшим тренером чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по итогам марта.

47-летний уроженец Горловки получил почетную награду уже в седьмой раз подряд, начиная с августа.

رقم قياسي.. للمرة السابعة على التوالي



"زعيم المدربين" سيرجي ريبيروف يفوز بجائزة أفضل مدرب عن شهر مارس #نادي_العين pic.twitter.com/k — نادي العين (@alainfcae) April 10, 2022

В марте команда Реброва провела четыре матча: два - в чемпионате и два - в Кубке страны. В них "Аль-Айн" трижды сыграл вничью и одержал одну победу. Подопечные Реброва вышли в финал Кубка ОАЭ и возглавляют турнирную таблицу национального первенства с 7-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

Напомним, ранее Ребров пообещал, что после завершения сезона в ОАЭ вернется в Украину, чтобы с оружием в руках защищать родину от российских оккупантов.

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