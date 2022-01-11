Вне статьи и гендера: на Олимпиаде в Пекине впервые выступит небинарный спортсмен

31-летний американский фигурист Тимоти ЛеДюк не считает себя ни мужчиной, ни женщиной.
Американский фигурист Тимоти ЛеДюк станет первым публично объявленным небинарным спортсменом, который выступит на зимних Олимпийских играх.
Небинарные люди – те, кто не идентифицирует себя ни с мужским, ни с женским полом. При этом Тимоти ЛеДюк является открытым геем. ЛеДюк стал первым открытым геем-спортсменом, выигравшим золото в парных соревнованиях США в 2019 году. Недавно ЛеДюк стал первым небинарным спортсменом, выигравшим чемпионат Соединенных Штатов по любой дисциплине.
"Я надеюсь, что когда люди видят мою историю, она не будет говорить: "О, Тимоти — первый небинарный человек, достигший такого уровня успеха в спорте". Мы всегда были здесь (в спорте – Ред.), мы всегда были частью спорта. Просто мы не всегда могли быть открыты», — отмечает спортсмен.
Фигурист выступает в паре с Эшли Кейн-Гриббл, с которой выиграл чемпионат США и отправится в Пекин.
Тем временем в России уже успели "отличиться" скандальным заявлением по поводу ЛеДюка. Двухкратный призер Олимпийских игр в танцах на льду тренер Александр Жулин заявил, что "не хочет таких уродов комментировать".
Напомним, что российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев стал жертвой нападения в центре Москвы.
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