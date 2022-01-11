Вне статьи и гендера: на Олимпиаде в Пекине впервые выступит небинарный спортсмен

Вне статьи и гендера: на Олимпиаде в Пекине впервые выступит небинарный спортсмен

31-летний американский фигурист Тимоти ЛеДюк не считает себя ни мужчиной, ни женщиной.

Американский фигурист Тимоти ЛеДюк станет первым публично объявленным небинарным спортсменом, который выступит на зимних Олимпийских играх.

Об этом сообщает CNN и NBC.

Небинарные люди – те, кто не идентифицирует себя ни с мужским, ни с женским полом. При этом Тимоти ЛеДюк является открытым геем. ЛеДюк стал первым открытым геем-спортсменом, выигравшим золото в парных соревнованиях США в 2019 году. Недавно ЛеДюк стал первым небинарным спортсменом, выигравшим чемпионат Соединенных Штатов по любой дисциплине.

"Я надеюсь, что когда люди видят мою историю, она не будет говорить: "О, Тимоти — первый небинарный человек, достигший такого уровня успеха в спорте". Мы всегда были здесь (в спорте – Ред.), мы всегда были частью спорта. Просто мы не всегда могли быть открыты», — отмечает спортсмен.

Фигурист выступает в паре с Эшли Кейн-Гриббл, с которой выиграл чемпионат США и отправится в Пекин.

Associated Press

Тем временем в России уже успели "отличиться" скандальным заявлением по поводу ЛеДюка. Двухкратный призер Олимпийских игр в танцах на льду тренер Александр Жулин заявил, что "не хочет таких уродов комментировать".

Напомним, что российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев стал жертвой нападения в центре Москвы.

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