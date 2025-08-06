Внезапно умер 25-летний футболист клуба УПЛ: что известно

Владимир Белоцерковец / © ФК Заря

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Умер 25-летний футболист луганской "Зари" Владимир Белоцерковец.

Трагическую новость луганский клуб сообщил на своей странице в Facebook. Причина смерти молодого украинского полузащитника не называется.

"Не стало Владимира Белоцерковца. Сегодня, на 26-м году, оборвалась жизнь полузащитника луганской "Зари" Владимира Белоцерковца.

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Футбольный клуб "Заря" выражает искренние соболезнования близким и родственникам игрока. Мы все запомним его как профессионала, хорошего и отзывчивого человека. Терпение и сил семье Владимира Белоцерковца…", – говорится в посте.

Белоцерковец является воспитанником харьковского "Металлиста". На протяжении своей карьеры он выступал за "Зарю", "Ингулец" и запорожский "Металлург".

Владимир вернулся в "Зарю" в начале 2025 года, а в первой половине прошлого сезона играл за "Ингулец".

Всего за луганцев Белоцерковец провел 11 матчей, в которых сделал один ассист. В составе "Ингульца" забил 3 гола в 33 матчах. За запорожский "Металлург" отличился 2 голами и 9 результативными передачами.

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Ранее сообщалось, что умер известный португальский футболист, выигрывавший Лигу чемпионов и Кубок УЕФА.