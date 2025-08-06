ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
11k
Время на прочтение
1 мин

Внезапно умер 25-летний футболист клуба УПЛ: что известно

Владимир Белоцерковец выступал за луганскую "Зарю".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Владимир Белоцерковец

Владимир Белоцерковец / © ФК Заря

Умер 25-летний футболист луганской "Зари" Владимир Белоцерковец.

Трагическую новость луганский клуб сообщил на своей странице в Facebook. Причина смерти молодого украинского полузащитника не называется.

"Не стало Владимира Белоцерковца. Сегодня, на 26-м году, оборвалась жизнь полузащитника луганской "Зари" Владимира Белоцерковца.

Футбольный клуб "Заря" выражает искренние соболезнования близким и родственникам игрока. Мы все запомним его как профессионала, хорошего и отзывчивого человека. Терпение и сил семье Владимира Белоцерковца…", – говорится в посте.

Белоцерковец является воспитанником харьковского "Металлиста". На протяжении своей карьеры он выступал за "Зарю", "Ингулец" и запорожский "Металлург".

Владимир вернулся в "Зарю" в начале 2025 года, а в первой половине прошлого сезона играл за "Ингулец".

Всего за луганцев Белоцерковец провел 11 матчей, в которых сделал один ассист. В составе "Ингульца" забил 3 гола в 33 матчах. За запорожский "Металлург" отличился 2 голами и 9 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что умер известный португальский футболист, выигрывавший Лигу чемпионов и Кубок УЕФА.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie