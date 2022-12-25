"Внимательно слушаю, когда он дает советы": будущий соперник известного россиянина рассказал о чем общался с Усиком

Британский боксер полутяжелого веса Энтони Ярд рассказал, что чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик помог ему при подготовке к следующему поединку против россиянина Артура Бетербиева.

Об этом он сказал в комментарии Boxingscene.

"Я всегда внимательно слушаю, когда такой парень, как Усик дает мне советы. Он был там, во время боя Фьюри — Чисора. Он говорил, а я слушал. Я очень скромный, когда дело доходит до учебы.

О чем мы говорили? Это только между нами. Если вы помните, он дважды сражался с Бетербиевым. Он указал мне на некоторые вещи. Просто небольшой совет и все. Усик – прекрасный парень", – заявил он.

Усик выиграл у Бетербиева два из трех поединков на любительском ринге (ЧМ-2011 и ОИ-2012).

Россиянин будет защищать чемпионские пояса WBC, WBO, IBF в поединке против Энтони Ярда уже 28 января 2023 года.

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