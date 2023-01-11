Вновь идут за кораблем: CAS отклонил апелляцию РФ на отстранение клубов и сборных от международных соревнований

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) по отстранению российских клубов и сборных от участия в международных турнирах.

Об этом сообщается на официальном сайте CAS.

В объяснении говорится, что апелляция россиян была отклонена из-за бесперцидентных последствий, которые вызвало полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины.

"Дело не столько в военном конфликте, сколько в чрезвычайных и беспрецедентных последствиях, которые он вызвал: в полном осуждении военного конфликта, реакции спортивного сообщества на конфликт, введении санкций и запретов на въезд в Россию. Присутствие российских лиц на международной арене может вызвать протесты и перерасти в насилие", – говорится в решении суда.

Дисквалификация остается в силе как для клубных команд, так и для российских сборных всех возрастов.

Отстранение России от международного футбола

Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. В частности, российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022.

Позже УЕФА продлил "бан" клубам и сборным РФ, запретив россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23. В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА.

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