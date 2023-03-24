Вновь идут за кораблем: легкоатлетам из РФ и Беларуси продлили отстранение от международных соревнований

В то же время, World Athletics возобновила членство российской федерации легкой атлетики.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оставила в силе отстранение россиян и белорусов от международных соревнований на фоне полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"Как я отмечал при введении этих мер в прошлом году, беспрецедентные санкции, введенные против России и Беларуси странами и отраслями промышленности во всем мире, кажутся единственным мирным способом подорвать и разрушить текущие намерения России и восстановить мир. Смерть и разрушения, которые мы наблюдаем в Украине в течение последнего года, включая смерть около 185 спортсменов, лишь укрепили мою решительность в этом вопросе.

Репутация наших крупных международных соревнований уже была существенно повреждена действиями российского и белорусского правительств из-за трудностей, причиненных украинским спортсменам, и разрушения спортивной системы Украины. Российские и белорусские спортсмены, многие из которых военные, не должны быть бенефициарами этих действий. Спортсмены, официальные лица и вспомогательный персонал из России и Беларуси все еще исключены в ближайшем будущем", – сказал глава World Athletics Себастьян Коу.

В то же время, World Athletics приняла решение возобновить членство российской федерации легкой атлетики после семи лет отстранения из-за допинга.

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