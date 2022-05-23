Внутренние соревнования по футболу нужно проводить в Украине — Суркис

Внутренние футбольные соревнования между клубами должны проходить в Украине.

Как считает почетный член УЕФА Григорий Суркис, сегодня, несмотря на активные боевые действия, следует планировать проведение нового чемпионата по футболу в Украине, определив клубы, готовые с финансовой, кадровой, эмоциональной точки зрения, пишет dynamo.kiev.ua.

«Вопрос – где играть? На него должны дать ответ прежде всего. Да, дальше будут появляться новые неопределенности — кто и к чему готов, при каких условиях и все остальное. Но самое главное, мне кажется, найти общий язык с местом проведения футбольных матчей с участием украинских команд. Как на международном уровне, так и на уровне внутренних соревнований», – отметил Суркис.

Он заявил, что украинские футбольные клубы и сборная будут некоторое время принимать соперников на нейтральных полях. «По меньшей мере, на период действия военного положения, которое уже пролонгировано до конца августа. Впрочем, скорее, эта реальность будет продолжаться до нашей Победы», — убежден Суркис.

Григорий Суркис считает, что сегодня в условиях войны рано говорить о развитии украинского футбола. Впрочем, необходимо сохранять уровень команд.

«Также, я думаю, нам крайне необходимо выстраивать корпоративное единство и солидарность. Чтобы понять реальные потребности и проблемы каждого члена футбольного сообщества и помочь тем, кто не сможет устоять в этот период самостоятельно. Возвращаясь к теме проведения внутренних соревнований, я уверен, мы должны сделать все, чтобы они возобновились. И не где-то, а на территории Украины», — констатировал почетный член УЕФА.