Внутри были жена и дети: дом звезды "Манчестер Юнайтед" ограбили во время матча

Внутри были жена и дети: дом звезды "Манчестер Юнайтед" ограбили во время матча

После ужасного инцидента футболист с семьей вернулся на родину.

Грабители ворвались в дом защитника "Манчестер Юнайтед" Виктора Линделефа, пока он вместе с командой участвовал в перенесенном выездном матче 17-го тура АПЛ с "Брентфордом" ( 1:3 ).

Как сообщает ESPN, во время ограбления в доме шведского футболиста находилась его жена Майя и двое маленьких детей - трехлетний сын и новорожденная дочь.

"Нам с детьми пришлось закрыться и спрятаться в комнате. С нами все хорошо, учитывая эти обстоятельства, но, очевидно, это очень травмировало меня и моих маленьких детей. Сейчас мы находимся в Швеции и проводим время с родными", - написала жена. футболиста в Instagram.

"Манчестер Юнайтед" выразил поддержку игроку после жуткого инцидента. Главный тренер команды Ральф Рангник освободил Линделефа от тренировок и не включил его в состав на ближайший матч АПЛ против "Вест Хэма".

В нынешнем сезоне шведский защитник провел 21 матч за МЮ во всех турнирах, отличившись двумя результативными передачами.

"Красные дьяволы" после 21 сыгранного поединка занимают седьмое место в Чемпионате Англии, набрав 35 очков. В следующей встрече АПЛ команда Ральфа Рангника 22 января на "Олд Траффорд" примет "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко.

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