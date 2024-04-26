Во Франции футболиста сборной Украины обвиняют в расизме: подробности скандала

Украинский полузащитник французского клуба "Бордо" Даниил Игнатенко обвиняется в расизме.

По информации издания L'Equipe, 27-летний украинец во время матча 34-го тура Лиги 2 (второго по рангу французского дивизиона – прим.) с "Дюнкерком" якобы назвал защитника соперника Альюна Ба "black pussy", что дословно переводится как "черная киска", но также употребляется в значении "черная п***а".

Источник сообщает, что Ба сразу пожаловался главному арбитру, а после матча "Дюнкерк" обратился в Дисциплинарный комитет лиги, который сейчас расследует инцидент. Вердикт по делу Игнатенко ожидается 16 мая.

Оба клуба уже опубликовали официальные заявления, где осудили любые проявления расизма. Также в "Бордо" пообещали применить санкции к украинцу, если его вина будет доказана.

Игнатенко выступает за "Бордо" с января 2022 года. За французский клуб хавбек сыграл 80 матчей, в которых отличился 4 голами и 5 ассистами.

На счету Игнатенко шесть матчей за сборную Украины, в которых он забил один гол.

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