Во Франции футболисту во время нападения плеснули кислотой в лицо: пытался спасти от похищения ребенка

Во Франции футболисту во время нападения плеснули кислотой в лицо: пытался спасти от похищения ребенка

Карьера игрока находится под угрозой срыва.

Участником жуткой истории во Франции стал вингер "Лорьяна" Йоан Висса.

К 24-летнему футболисту на улице обратилась женщина, которая попросила у него автограф. Спустя несколько часов она заявилась к Йоану домой, где совершила на него нападение, плеснув в лицо кислотой.

Висса с ожогами доставили в больницу, где сделали ему операцию. Сейчас его жизни ничто не угрожает, но карьера игрока находится под угрозой завершения, пишет L'Equipe.

Выяснилось, что женщина совершила нападение на футболиста с попыткой похитить его маленького ребенка. Но совершить задуманное ей не удалось.

Полиция уже арестовала нападавшую. Стало известно, что она после неудачной попытки похищения облила кислотой еще минимум двух человек и завладела ребенком другой женщины.

У нападавшей диагностировано психическое расстройство, вызванное случившимся у нее выкидышем. Она скрыла от мужа смерть их ребенка и попыталась заменить его чужим.

За "Лорьян" Висса выступает с января 2018 года. Всего за клуб он сыграл 128 матчей и забил 37 мячей.

На счету Йоана 2 матча и 1 забитый гол за сборную ДР Конго.

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