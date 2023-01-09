Во Франции разразился скандал из-за резких слов президента федерации о Зидане, Мбаппе вступился за легенду

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре вызвал скандал своим высказыванием в адрес легенды французского футбола Зинедина Зидана.

В недавнем интервью он в пренебрежительной манере ответил на вопрос о Зизу, которого СМИ долгое время "сватали" на должность главного тренера "Ле Блэ". Также сообщалось, что Зидану предложили возглавить сборную Бразилии.

"Зидан в сборной Бразилии? Мне плевать, пусть едет, куда хочет! Он может пойти, куда захочет, возглавить клуб или сборную. Если бы Зидан позвонил мне, я бы даже не поднял трубку. Возможно, мне еще устроить для него специальный конкурс, чтобы он нашел работу?", – цитирует Ле Гре RMC Sport.

После этого резкого заявления Ле Гре раскритиковали не только фанаты и журналисты, но и звезды футбола. Среди других на защиту Зидана стал лидер ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе.

"Зидан – это Франция, нельзя так непочтительно относиться к легенде", – написал Мбаппе в Twitter.

Также с официальным заявлением касательно слов президента Федерации футбола Франции выступил мадридский "Реал".

"Мадридский "Реал" сожалеет о неуместных словах президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре о Зинедине Зидане, одной из величайших легенд мирового спорта.

Эти слова выражают неуважение к одной из тех фигур, которыми восхищаются фанаты во всем мире. Наш клуб ожидает немедленных извинений. Зинедин Зидан, ставший чемпионом мира и чемпионом Европы, защищая цвета своей страны, завоевал множество других титулов, олицетворяет собой ценности футбола, что доказывал на протяжении всей своей профессиональной карьеры как в роли игрока, так и в роли тренера.

Заявления президента президента Федерации футбола Франции неуместны для человека, занимающего этот пост, так же, как и те, которые он делал в отношении капитана нашей команды Карима Бензема, действующего обладателя "Золотого мяча", победителя Лиги наций в составе сборной Франции 2021 года, победителя пяти Лиг чемпионов и обладателя многих других наград", – говорится в заявлении на сайте "Королевского клуба".

На фоне громкого скандала Ле Гре извинился за свои слова о Зидане, отметив, что на самом деле относится к Зинедину с огромным уважением.

"Хочу извиниться за эти слова, абсолютно не показывающие мои мысли и отношение к футболисту, каким он был, и тренеру, каким он стал. Я дал интервью, которое не должен был давать, потому что оно было направлено на сравнение Дешама и Зидана – двух икон французского футбола.

Признаю, что сделал несколько неловких замечаний, вызвавших недоразумение. Зинедин Зидан знает, с каким огромным уважением я отношусь к нему, как и все французы", – цитирует Ле Гре RMC Sport со ссылкой на AFP.

Напомним, на прошлой неделе Федерация футбола Франции продлила контракт с Дидье Дешамом. Он останется главным тренером "Ле Блэ" как минимум до июня 2026 года.

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