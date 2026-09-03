Во Франции задержали 18-летнего юношу, который планировал похитить Мбаппе — резкая реакция Макрона

Эммануэль Макрон и Килиан Мбаппе / © Associated Press

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Во Франции задержали 18-летнего юношу, который планировал похищение ряда знаменитостей, в том числе форварда мадридского "Реала" и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Об этом сообщает издание Le Parisien.

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Юноша по имени Клеман Л. был лидером банды, которая планировала напасть и похитить Мбаппе и ряд других богатых людей. Суммарно в их списке потенциальных жертв было 26 человек, среди которых также другие спортсмены, рэпперы и бизнесмены.

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Сообщается, что злоумышленников задержали в августе в пригороде Парижа, обвинив в нескольких тяжких преступлениях.

Худощавого молодого человека с длинными волосами считают главарем банды, которая вторгалась в дома, а также планировала и осуществляла похищения. Подозреваемого поместили в одиночную камеру, а его подельника выпустили, однако оставили под судебным надзором.

Интересно, что Клеман Л. руководил бандой через один из мессенджеров, уже находясь в тюрьме за вооруженное ограбление и сутенерство.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже прокомментировал информацию о том, что Мбаппе планировали похитить.

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"Никто не коснется Килиана. Напомню, что он уже носил футболку сборной Франции, поэтому является национальным достоянием", — сказал Макрон.

Ранее сообщалось, что футболиста "Реал" лишили водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

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