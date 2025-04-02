Во времена Павелко в УАФ исчезли 1,7 млрд гривен: шокирующие результаты аудита

Бывший глава УАФ Андрей Павелко

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После назначения Андрея Шевченко на должность главы Украинской ассоциации футбола был инициирован комплексный аудит УАФ. Результаты проверки шокировали не только футбольное сообщество, но и украинское общество в целом, поскольку обнаружили колоссальные финансовые потери.

Об этом пишет Чемпион (УП).

По данным издания, отчет аудиторов касался деятельности УАФ с 2015 по 2023 год. В окончательном документе общую сумму потерь УАФ за исследованный период оценили более чем в 1,7 млрд гривен. Заметим, что это почти на 400 млн гривен больше суммы, что указывалось в предварительных результатах проверки.

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Общую сумму потерь, которую указывают аудиторы, журналисты издания разделили на несколько подпунктов, касающихся деятельности УАФ:

Newport — 544,3 млн грн

Депозиты и Радомышль — 366,2 млн грн

ФФУ Продакшн — 286,2 млн грн

Приобретенные услуги — 271,5 млн грн

Система выплаты вознаграждений — 205,9 млн грн

Другое — 18,5 млн грн

Newport Management LTD

Наибольшие финансовые потери (544,3 млн грн) связаны с компанией Newport Management LTD, почему-то выступавшей посредником между УАФ и международными футбольными организациями.

В далеком 1999 году тогда еще Федерация футбола Украины (ФФУ — предыдущее название УАФ) заключила агентское соглашение с компанией Newport Management LTD (Британские Виргинские острова).

Компания стала посредником, через которую УАФ получала средства, предоставляемые ФИФА и УЕФА для развития украинского футбола.

«Учитывая, что УАФ имеет исключительное право представлять футбол в ФИФА и УЕФА, у аудиторов возникли вопросы как к самому агентскому соглашению, так и к отчетности взаимоотношений ассоциации с Newport», — отмечают в издании.

За два года, 2015-2016, аудит выявил больше всего нарушений. В частности:

УАФ не отразила в учете целевое финансирование УЕФА в размере 12,6 млн евро (531 млн грн) .

Разница между перечисленными Newport средствами и полученными ассоциацией (тогда еще федерацией) в сумме 331 тысячу евро (14 млн грн) .

Newport перечислял 11,4 млн евро (481 млн гривен) другим посторонним юридическим лицам. Их аудиторы классифицировали как не имеющие отношения к футболу.

По данным досудебного следствия, руководство УАФ подозревалось в завладении 3271481,17 евро, которые направляла УЕФА. По этому делу было сообщено о подозрении на тот момент генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому и директору Департамента финансов УАФ Евгении Сагайдак, отмечает «Чемпион».

Депозиты и «Радомышль»

Издание пишет, что потери здесь составили 366,2 млн. грн.

Оказалось, что на 1 января 2015 года в разных банках хранилось 284,7 млн грн собственности УАФ, частично находившихся на депозитах. В течение 2015 года некоторые банки были признаны неплатежеспособными и УАФ потеряла 2,467 млн евро.

Остальные потери (315,7 млн грн) в этой категории УАФ понесла от договора уступку права требования с пиво-безалкогольным комбинатом «Радомышль», который стороны подписали 19 марта 2015 года.

«Золотая» трава для футбольных полей

Согласно информации издания, потери здесь составили 286,2 млн. грн.

«ФФУ Продакшн» — дочерняя компания УАФ, закупавшая оборудование и сырье для работы завода по изготовлению искусственных полей. Закупки обошлись более чем в 230 млн грн, которые были осуществлены из-за контрагента «SDTFZE».

По информации издания, именно по этому делу были арестованы Павелко и Записоцкий (на тот момент генеральный секретарь УАФ) в 2022 году. Отмечается, что они «обеспечили обращение в собственность подконтрольной соучастникам преступления компании „SDT FZE“ (ОАЭ) средств на сумму 26 423 595,01 грн«.

Издание напоминает, что в 2017-2018 годах правительство выделило средства для строительства 761 спортивной площадки по всей Украине. Минрегионстрой рекомендовал закупать искусственное покрытие, производимое только заводом Павелка, хотя стоимость травы от ФФУ Продакшн была выше, чем у компаний из Европы.

По этому делу УАФ подозревалось в завладении 9 420 449,28 гривен во время строительства стадионов в Киеве. В целом по Украине ущерб составляет около 300 млн гривен.

«Космические» зарплаты иностранным специалистам

В 2015 году УАФ переподписала контракт с легендарным футбольным арбитром Пьерлуиджи Коллиной до лета 2019 года. Итальянец был куратором украинских судей и должен получать 600 тысяч евро в год. Однако уже 1 июля 2015-го (то есть через две недели) стороны подписали дополнительное соглашение, и вознаграждение Пьерлуиджи увеличили более чем в 2 раза, до 1,356 млн евро в год. В контракте, по которому известному арбитру увеличили зарплату вдвое, вместо подписи самого Коллины стоит непонятная закорючка.

За 6 лет работы в Украине Пьерлуиджи Коллина заработал, по неофициальной информации, 4 миллиона евро. По результатам аудита были выявлены необоснованные выплаты итальянскому специалисту в размере 3 миллиона 236,6 тысячи евро.

В 2015 еще один известный итальянский арбитр Лучано Лучи занял должность начальника отдела обеспечения арбитража с графиком работы 40 часов в месяц и окладом в размере 30,4 тысячи грн.

«В декабре 2016-го он получал 47,1 тысячи грн, а уже в январе 2017 года УАФ выплатила Лучи 675,53 тысячи грн. В начале 2023 года зарплата зашла за 700 тысяч грн. Но за последние 2 месяца 2023-го Лучано получал по 49,35 тысяч. То есть сумма внезапно снизилась в 15 раз», — подсчитали в издании.

Кроме того, аудит выявил еще ряд сомнительных зарплат лицам, фактически не имеющим отношения к УАФ или футболу в общей сложности на сумму 54,6 млн грн.

Деньги от ФИФА и УЕФА «раздерибанили»

В издании объясняют, что не отдельная категория расходов, и учтена в другие пункты потерь УАФ (больше всего — в первый, Newport).

По информации издания, с 2015 по 2023 год включительно УАФ получила от УЕФА, ФИФА и других доноров 3,7 миллиарда грн, а использовала 3,44 миллиарда.

В 2017 году УЕФА выделила 4,5 млн. евро на приобретение инфраструктуры образовательно-рекреационного комплекса «Червона Рута» и, в случае остатка, использованы для строительства трех тренировочных полей, модернизации некоторых зданий и развития спортивной инфраструктуры.

Позже стороны изменили целевое назначение средств:

в 2017 году — на проект «Строительство учебно-тренировочного центра для национальных сборных команд». УАФ планировала построить учебно-тренировочную базу в селе Княжичи.

в 2020 году — на проект «Строительство миниполов в регионах Украины»: 90 футбольных площадок со сроком реализации — июнь 2024 года.

УАФ реализовала только одну часть проекта в размере 1,5 млн. евро. Около 4 млн. евро УАФ перенаправила на формирование уставного капитала ООО «ФФУ Продакшн».

По этому делу УАФ подозреваются в присвоении средств УЕФА на общую сумму 8 794 500 евро. Футбольные базы в Княжичах до сих пор не построены.

Напомним, в конце октября 2022 года в доме тогда еще президента УАФ состоялись обыски. К журналистам ТСН попали видео следственных действий. На кадрах видно, с каким размахом живет футбольный функционер.

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