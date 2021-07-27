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Во время поединка Беринчика против "Русского молота" в зале случилась драка: охранника отправили в тяжелый нокаут (видео)

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Во время поединка Беринчика против "Русского молота" в зале случилась драка: охранника отправили в тяжелый нокаут (видео)

instagram.com/rushammer

Неспортивное поведение на спортивном мероприятии.

Во время боя на голых кулаках между украинским боксером Денисом Беринчиком и ирландским бойцом смешанных единоборств Артемом Лобовым по прозвищу "Русский молот", который проходил в Киеве во Дворце спорта, случилась драка в зале.

Зрителям удалось снять на камеру, как один из присутствующих ударом в голову отправил в тяжелый нокаут охранника. Позже потерпевшего удалось поднять с пола при помощи посторонней помощи.

  • Беринчик бросил вызов Лобову после своей победы над чилийцем Хосе Санчесом.
  • Позже "Русский молот" ответил украинцу согласием на возможный поединок по правилам кулачных боев.
  • После победы над Санчесом в активе Беринчика 15 побед (9 нокаутом) в 15 боях.
  • Лобов - ирландский боец смешанных боевых искусств, который выступал под эгидой UFC в полулегком и легкой весовых категориях. В 2019 году Лобов дебютировал в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Он является другом и спарринг-партнером звездного бойца UFC Конора Макгрегора.