Во время поединка Беринчика против "Русского молота" в зале случилась драка: охранника отправили в тяжелый нокаут (видео)

Неспортивное поведение на спортивном мероприятии.
Во время боя на голых кулаках между украинским боксером Денисом Беринчиком и ирландским бойцом смешанных единоборств Артемом Лобовым по прозвищу "Русский молот", который проходил в Киеве во Дворце спорта, случилась драка в зале.
Зрителям удалось снять на камеру, как один из присутствующих ударом в голову отправил в тяжелый нокаут охранника. Позже потерпевшего удалось поднять с пола при помощи посторонней помощи.
- Беринчик бросил вызов Лобову после своей победы над чилийцем Хосе Санчесом.
- Позже "Русский молот" ответил украинцу согласием на возможный поединок по правилам кулачных боев.
- После победы над Санчесом в активе Беринчика 15 побед (9 нокаутом) в 15 боях.
- Лобов - ирландский боец смешанных боевых искусств, который выступал под эгидой UFC в полулегком и легкой весовых категориях. В 2019 году Лобов дебютировал в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Он является другом и спарринг-партнером звездного бойца UFC Конора Макгрегора.