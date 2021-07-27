Во время поединка Беринчика против "Русского молота" в зале случилась драка: охранника отправили в тяжелый нокаут (видео)

Во время поединка Беринчика против "Русского молота" в зале случилась драка: охранника отправили в тяжелый нокаут (видео)

Неспортивное поведение на спортивном мероприятии.

Во время боя на голых кулаках между украинским боксером Денисом Беринчиком и ирландским бойцом смешанных единоборств Артемом Лобовым по прозвищу "Русский молот", который проходил в Киеве во Дворце спорта, случилась драка в зале.

Зрителям удалось снять на камеру, как один из присутствующих ударом в голову отправил в тяжелый нокаут охранника. Позже потерпевшего удалось поднять с пола при помощи посторонней помощи.

Беринчик бросил вызов Лобову после своей победы над чилийцем Хосе Санчесом.

Лобову после над чилийцем Позже "Русский молот" ответил украинцу согласием на возможный поединок по правилам кулачных боев.

на возможный поединок по правилам кулачных боев. После победы над Санчесом в активе Беринчика 15 побед (9 нокаутом) в 15 боях.

Лобов - ирландский боец смешанных боевых искусств, который выступал под эгидой UFC в полулегком и легкой весовых категориях. В 2019 году Лобов дебютировал в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Он является другом и спарринг-партнером звездного бойца UFC Конора Макгрегора.

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