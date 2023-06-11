Во время финала Лиги чемпионов у фаната пытались отобрать флаг Украины – скандальное видео

А вот к флагу Палестины у организаторов матча претензий не возникло.

Скандальный инцидент произошел во время финала Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и миланским "Интером" 10 июня в турецком Стамбуле.

Как сообщает Telegram-канал "Бомбардир", у болельщика на стадионе пытались отобрать украинский флаг.

На опубликованном видео видно, как работники арены неоднократно предпринимают попытки лишить зрителя в форме "Манчестер Сити" сине-желтого флага без каких-либо объяснений.

Чем были вызваны такие действия, пока неизвестно. Зритель отметил, что у организаторов не было претензий к флагу Палестины, который также был вывешен на арене.

"Манчестер Сити" в финале одержал минимальную победу над миланским "Интером" (1:0) и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов.

По итогам этого сезона команда Хосепа Гвардиолы оформила требл. "Горожане" стали чемпионами АПЛ, завоевали Кубок Англии и триумфовали в Лиге чемпионов.

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