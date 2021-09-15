Во время футбольного матча в Германии фанаты устроили грандиозное побоище: столкновения продолжились на улицах (видео)

Во время футбольного матча в Германии фанаты устроили грандиозное побоище: столкновения продолжились на улицах (видео)

Травмы получили около 30 человек.

Масштабной дракой фанатов двух команд завершился поединок Региональной лиги Германии между "Пройссен Мюнстер" и "Рот-Вайсс" из Эссена.

После того, как арбитр дал финальный свисток, который зафиксировал победу гостей со счетом 3:2, их фанаты покинули свои трибуны и толпой бросились на зрителей, которые поддерживали местный коллектив.

В результате столкновений повреждения различной степени тяжести получили около 30 человек. Тяжелая травма была нанесена одному из стюардов, работавших на поединке. Досталось также пожилому мужчине, которого столкнули с лестницы - он тоже серьезно пострадал, сообщает Spiegel.

Столкновения фанатов двух команд продолжились и после матча на улицах Мюнстера. Полиции пришлось применять слезоточивый газ.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, фанаты сорвали матч Чемпионата Франции, устроив дикое побоище с футболистами на поле.

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