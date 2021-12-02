Во время матча АПЛ между "Уотфордом" и "Челси" у болельщика случился сердечный приступ

Во время матча АПЛ между "Уотфордом" и "Челси" у болельщика случился сердечный приступ

Из-за этого игру пришлось на время прервать.

В поединке 14-го тура английской Премьер-лиги между " Уотфордом " и " Челси " произошел ужасающий инцидент.

Так, по информации официального Twitter-аккаунта "шмелей", у одного из его болельщиков остановилось сердце. Футболисты начали сигнализировать об этом главному арбитру, чтобы он остановил игру и сказал об этом медицинскому персоналу, чтобы они как можно скорее оказали необходимую помощь.

В конце концов, судья отправил команды в подтрибунное помещение и вернулись только после того, как состояние фаната удалось стабилизировать. Этот инцидент произошел в самом начале противостояния.

Сама встреча между "Уотфордом" и "Челси" завершилась победой лондонцев со счетом 2:1.

После этого результата аристократы продолжили возглавлять турнирную таблицу внутреннего первенства. После 14 туров в их активе 33 балла;

"Уотфорд", в свою очередь, остался с 13 очками на 17 строчке.

Добавим, что аналогичная ситуация с остановкой сердца у болельщика случилась в октябре в поединке "Ньюкасл" – "Тоттенхэм". К счастью, тогда также его состояние удалось стабилизировать.