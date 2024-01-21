Во время матча Костюк на Australian Open комментатор назвала войну России против Украины "маленькой"

Кэнди Рид Харроп позже извинилась за свои слова, заявив, что "очень иронизировала".

Комментатор Eurosport Кэнди Рид Харроп оскандалилась во время трансляции матча между украинской теннисисткой Мартой Костюк и "нейтральной" россиянкой Марией Тимофеевой в 1/8 финала Australian Open-2024.

Журналистка в прямом эфире назвала Тимофееву представительницей "страны, которая сейчас участвует в маленькой войне".

Это вызвало огромный шквал критики в соцсетях, после чего комментатор на своей странице в Twitter попросила прощения за свои слова и заявила, что "очень иронизировала".

Добавим, что резонансный эпизод произошел после того, как Костюк отказалась от совместного фото с россиянкой перед началом их поединка. Марта сообщила сербской судье, что не будет делать совместный снимок с соперницей и девочкой, которая проводит традиционную жеребьевку, кто будет первым подавать в матче.

Таким образом, обе теннисистки сфотографировались с девочкой в отдельности.

Встреча между Костюк и Тимофеевой завершилась разгромной победой украинки. После матча не обошлось без скандала – официальный аккаунт другого турнира Grand Slam – US Open – в соцсетях опубликовал пост о триумфе Марты, где изобразил рядом с именем ее "нейтральной" соперницы российский флаг. Костюк решительно отреагировала на скандал, после чего триколор государства-террориста удалили.

Марта впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира серии Большого шлема. За путевку в полуфинал Australian Open она сразится с четвертой ракеткой мира и действующей чемпионкой US Open американкой Кори Гауфф.

В 1/8 финала Australian Open-2024 сыграют еще две украинки. Элина Свитолина встретится с чешкой Линдой Носковой, которая в третьем круге сенсационно выбила из турнира первую ракетку мира польку Игу Швентек. А Даяна Ястремская поборется с экс-первой ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко.

Основная сетка Australian Open-2024 продлится до 28 января. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.

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