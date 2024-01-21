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Во время матча Костюк на Australian Open комментатор назвала войну России против Украины "маленькой"

Во время матча Костюк на Australian Open комментатор назвала войну России против Украины "маленькой"

Марта Костюк / Фото: Associated Press

Кэнди Рид Харроп позже извинилась за свои слова, заявив, что "очень иронизировала".

Комментатор Eurosport Кэнди Рид Харроп оскандалилась во время трансляции матча между украинской теннисисткой Мартой Костюк и "нейтральной" россиянкой Марией Тимофеевой в 1/8 финала Australian Open-2024.

Журналистка в прямом эфире назвала Тимофееву представительницей "страны, которая сейчас участвует в маленькой войне".

Это вызвало огромный шквал критики в соцсетях, после чего комментатор на своей странице в Twitter попросила прощения за свои слова и заявила, что "очень иронизировала".

Добавим, что резонансный эпизод произошел после того, как Костюк отказалась от совместного фото с россиянкой перед началом их поединка. Марта сообщила сербской судье, что не будет делать совместный снимок с соперницей и девочкой, которая проводит традиционную жеребьевку, кто будет первым подавать в матче.

Таким образом, обе теннисистки сфотографировались с девочкой в отдельности.

Встреча между Костюк и Тимофеевой завершилась разгромной победой украинки. После матча не обошлось без скандала – официальный аккаунт другого турнира Grand Slam – US Open – в соцсетях опубликовал пост о триумфе Марты, где изобразил рядом с именем ее "нейтральной" соперницы российский флаг. Костюк решительно отреагировала на скандал, после чего триколор государства-террориста удалили.

Марта впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира серии Большого шлема. За путевку в полуфинал Australian Open она сразится с четвертой ракеткой мира и действующей чемпионкой US Open американкой Кори Гауфф.

В 1/8 финала Australian Open-2024 сыграют еще две украинки. Элина Свитолина встретится с чешкой Линдой Носковой, которая в третьем круге сенсационно выбила из турнира первую ракетку мира польку Игу Швентек. А Даяна Ястремская поборется с экс-первой ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко.

Основная сетка Australian Open-2024 продлится до 28 января. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.

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