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Во время матча Лиги конференций болельщик выбежал на поле и сломал нос одному из игроков (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Во время матча Лиги конференций болельщик выбежал на поле и сломал нос одному из игроков (видео)

Алессандро Бьянко / Фото: Associated Press

Полузащитнику "Фиорентины" Алессандро Бьянко серьезно досталось от фаната соперников.

Скандальный инцидент произошел во время ответного матча 1/8 финала Лиги конференций между турецким "Сивасспором" и итальянской "Фиорентиной".

Двум поклонникам турецкого клуба удалось прорваться на поле. Один из них подбежал к полузащитнику "фиалок" Алессандро Бьянко и ударил его по лицу.

Видео этого вопиющего эпизода разлетелось по Сети.

После завершения игры главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно сообщил, что у Бьянко сломан нос.

Сам 20-летний футболист опубликовал фото своей травмы в соцсетях.

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Отметим, что "Фиорентина" разгромила "Сивасспор" со счетом 1:4. Первая встреча команд в Италии также завершилась победой "фиалок" (1:0). Таким образом, по итогам двух матчей дальше вышел представитель Серии А.

Ранее сообщалось, что определились все четвертьфиналисты Лиги конференций.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций запланирована на 17 марта.

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Дата публикации
Просмотры
646
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