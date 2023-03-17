Во время матча Лиги конференций болельщик выбежал на поле и сломал нос одному из игроков (видео)

Полузащитнику "Фиорентины" Алессандро Бьянко серьезно досталось от фаната соперников.
Скандальный инцидент произошел во время ответного матча 1/8 финала Лиги конференций между турецким "Сивасспором" и итальянской "Фиорентиной".
Двум поклонникам турецкого клуба удалось прорваться на поле. Один из них подбежал к полузащитнику "фиалок" Алессандро Бьянко и ударил его по лицу.
Видео этого вопиющего эпизода разлетелось по Сети.
Sivasspor — Fiorentina maçında sahaya giren bir taraftar, Fiorentinalı futbolcu Bianco'nun burnunu kırdı. pic.twitter.com/kSVH93F0Sz— ZPOR (@gzt_spor) 17 марта, 2023
После завершения игры главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно сообщил, что у Бьянко сломан нос.
Сам 20-летний футболист опубликовал фото своей травмы в соцсетях.
Отметим, что "Фиорентина" разгромила "Сивасспор" со счетом 1:4. Первая встреча команд в Италии также завершилась победой "фиалок" (1:0). Таким образом, по итогам двух матчей дальше вышел представитель Серии А.
Ранее сообщалось, что определились все четвертьфиналисты Лиги конференций.
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций запланирована на 17 марта.
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