Во время обороны Бахмута погиб известный украинский гандболист

Война с российскими захватчиками унесла жизнь еще одного представителя украинского спортивного сообщества. В Бахмуте погиб мастер спорта Украины по гандболу Роман Пронюк.

Печальное известие сообщила Федерация гандбола Украины.

"Рома был самым веселым игроком команды, его все любили... Он навсегда останется для нас "Ромой", "Ромкой", "Ромахой". Больше всего он не любил проигрывать и на игры всегда выходил только, чтобы победить" – рассказал о погибшем его бывший одноклубник из "СКА-Львов" Валерий Мельник.

Пронюк играл за "СКА-Львов" (1995 – 2003 и 2005 – 2012), а также за "Энергетик" (Нетешин) с 2003-го по 2005 год. Он был участником европейских кубковых турниров (1995 – 1996), серебряным призером Спартакиады Украины в 1995 году.

Роман защищал Украину еще до полномасштабного вторжения, находясь в зоне АТО. 28 февраля ему исполнилось бы 48 лет.

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