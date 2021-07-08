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Во время отдыха с Криштиану: невеста Роналду засветила пышный бюст в эффектном купальнике

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Во время отдыха с Криштиану: невеста Роналду засветила пышный бюст в эффектном купальнике

Джорджина Родригес / Associated Press

Пара с друзьями проводит время на Мальорке.

Джорджина Родригес, невеста капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, во время семейного отдыха поделилась с поклонниками эффектным кадром.

В сторис Instagram девушка опубликовала селфи, на котором засветила шикарный бюст в коричневом купальнике с глубоким декольте.

© instagram.com/georginagio
instagram.com/georginagio

Отметим, что Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей.

  • Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет.
  • Летом 2017 года у футболиста родилась двойня - Ева и Маттео, от суррогатной матери.
  • А осенью 2017-го Джорджина родила их общую дочь Алану Мартину.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, сексапильная возлюбленная Роналду разрезала морские волны в купальнике с глубоким декольте.