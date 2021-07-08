Во время отдыха с Криштиану: невеста Роналду засветила пышный бюст в эффектном купальнике

Пара с друзьями проводит время на Мальорке.
Джорджина Родригес, невеста капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, во время семейного отдыха поделилась с поклонниками эффектным кадром.
В сторис Instagram девушка опубликовала селфи, на котором засветила шикарный бюст в коричневом купальнике с глубоким декольте.
Отметим, что Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей.
- Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет.
- Летом 2017 года у футболиста родилась двойня - Ева и Маттео, от суррогатной матери.
- А осенью 2017-го Джорджина родила их общую дочь Алану Мартину.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, сексапильная возлюбленная Роналду разрезала морские волны в купальнике с глубоким декольте.