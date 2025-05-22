Во время войны помогал украинцам: легенда бокса вернется в ринг ради титульного боя

Мэнни Пакьяо / © Associated Press

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Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо вернется на ринг и проведет титульный бой против обладателя пояса WBC в полусреднем весе американца Марио Барриоса.

Поединок состоится 19 июля на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. На кону будет стоять титул чемпиона мира WBC в полусреднем весе.

46-летний Пакьяо является единственным боксером в истории, которому удалось завоевать титулы в восьми весовых категориях. В общей сложности на счету филиппинца 62 победы (39 – нокаутом), 2 ничьи и 8 поражений на профессиональном ринге.

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Свой прошлый официальный бой Мэнни провел в августе 2021 года, проиграв единогласным решением судей кубинцу Йорденису Угасу.

Отметим, что в 2022 году Пакьяо вернулся в ринг в выставочном бою против южнокорейского блоггера и мастера боевых искусств Ди Кэй Йо, одержав победу единогласным решением судей.

Все заработанные на поединке средства пошли на благотворительность – строительство жилья на Филиппинах, а также на нужды украинцев, пострадавших от войны с российскими оккупантами.

30-летний Барриос последний раз боксировал в ноябре прошлого года, когда завершил вничью бой против Абеля Рамоса. В послужном списке Марио 29 побед (18 – нокаутом), 2 поражения и одна ничья.

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Ранее сообщалось, что украинец Александр Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.