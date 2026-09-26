"Во втором тайме соперник выпал из игры": лидер сборной Венгрии оценил поражение от Украины в Лиге наций

Доминик Собослаи, Венгрия — Украина. / © Associated Press

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Капитан сборной Венгрии Доминик Собослаи прокомментировал поражение от Украины (0:1) в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

"Так сложилось, я горжусь командой, мы оставили все силы на поле, сегодня этого оказалось недостаточно, удача была не на нашей стороне, у нас были моменты, но мы их не реализовали. Во втором тайме соперник фактически выпал из игры.

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Мы двигаемся дальше. То, что возникла такая ситуация, хороший знак того, что абсолютно неважно, кто перед нами, мы будем бороться. Нужно продолжать делать то, что делали, и везение вернется к нам", — сказал полузащитник английского "Ливерпуля" в комментарии M4sport.

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В другом матче первого тура этой группы Северная Ирландия на выезде вырвала победу над Грузией (1:0).

В следующем туре Украина в гостях встретится с Грузией, а Венгрия на выезде сыграет с Северной Ирландией. Оба матча запланированы на 28 сентября.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал победу над Венгрией в Лиге наций.

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