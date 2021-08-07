Во второй раз подряд: Бразилия выиграла футбольный олимпийский турнир в Токио

Во второй раз подряд: Бразилия выиграла футбольный олимпийский турнир в Токио

Все решилось в дополнительное время поединка.

Сборная Бразилии обыграла команду Испании в финале Игр-2020 в Токио и стала олимпийским чемпионом. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Бразильцы могли выйти вперед на 38-й минуте, однако Ришарлисон не реализовал пенальти, который заработал Матеус Кунья.

Associated Press

Тем не менее, семь минут спустя "селесао" таки забили. Отличился Кунья, который с близкого расстояния замкнул передачу 38-летнего Дани Алвеса.

В дебюте второго тайма Ришарлисон мог увеличить преимущество своей команды, но его удар Унаи Симон перевел в штангу собственных ворот.

Поплатились бразильцы за нереализованные моменты на 61-й минуте. Микель Оярсабаль сравнял счет с паса Карлоса Солера.

Associated Press

В основное время команды больше не забивали. Вырвали же победу бразильцы в экстра-тайме. Решающим оказался гол Малкома, забитый на 109-й минуте встречи.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Сборная Бразилии стала олимпийским чемпионом во второй раз подряд и в своей истории.

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