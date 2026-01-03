Водителю автомобиля, в котором Джошуа попал в смертельное ДТП, предъявили обвинения

Смертельная авария с участием Энтони Джошуа / © Associated Press

Водителю автомобиля, в котором бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа попал в смертельное ДТП в Нигерии, предъявили обвинения.

Об этом сообщает Sky News.

Полиция штата Огун подтвердила журналистам, что водителю внедорожника Lexus, Адении Моболаджи Кайоде, предъявлены обвинения по четырем пунктам.

46-летнего мужчину обвинили в опасном вождении, которое вызвало смерть; небрежном и безответственном вождении; вождении без должного внимания, что повлекло причинение телесных повреждений и повреждений имущества; вождении без действующего национального водительского удостоверения.

Обвиняемому назначен залог в размере 5 миллионов наир (около 3500 долларов). Его оставили под стражей до выполнения условий залога. Рассмотрение дела было отложено до 20 января, сам Кайоде не комментировал аварию публично.

Напомним, 29 декабря 2025 года автомобиль Lexus, в котором находились пять человек, включая Джошуа, столкнулся с грузовиком. В ДТП погибли два тренера британского боксера – Роберт Латц и Сина Гами, которые также были близкими друзьями Энтони.

Сам Джошуа, который был пассажиром на заднем сиденье, получил незначительные травмы и был доставлен в больницу. После того, как боксера выписали из госпиталя, он проходит восстановление в своем доме в Нигерии.

В своем последнем бою Джошуа в ночь на 20 декабря в Майами нокаутировал блогера Джейка Пола.

Эй Джей одержал досрочную победу в шестом раунде, до этого трижды отправив Пола в нокдаун. После боя звезда YouTube сообщил, что британец сломал челюсть ему в двух местах, опубликовав рентгеновский снимок.

Ранее в Сети появилось видео, как Усик готовил Джошуа к бою против Джейка Пола.